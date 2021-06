Pjanic all’Inter? Dalla Spagna raccontano un clamoroso scenario secondo il quale Miralem Pjanic potrebbe sì tornare in Italia, ma finire all’Inter.

Pjanic all’Inter? Clamoroso scambio

Lo riporta Fichajes.net, secondo il quale il Barcellona sarebbe interessato a Nicolò Barella e in cambio vorrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino del centrocampista bosniaco che in Spagna non si è ambientato e vorrebbe tornare in Serie A.

pjanic-barcellona

fonte: ilbianconero.com