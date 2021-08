Pjanic Juve, può saltare la trattativa: spuntano altre 2 squadre

Pjanic Juve – Miralem Pjanic, centrocampista classe 1990 della nazionale bosniaca e del Barcellona, è sempre in uscita dal club catalano, ma a pochi giorni dalla fine del mercato non ha ancora trovato una squadra.

Pjanic Juve, ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, e in particolar modo a Torino, per indossare di nuovo la maglia della Juventus.

I bianconeri, però, non hanno ancora ceduto gli esuberi e non hanno spazi liberi in mediana: Napoli e Fiorentina, intanto, ci stanno provando e potrebbero così anticipare la Vecchia Signora.

fonte: ilbianconero.com