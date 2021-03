Plusvalenze Juve, le 4 scelte che hanno inguaiato la squadra

Plusvalenze Juve – Nell’ultima sessione di mercato la Juventus cercava un quarto attaccante per poter completare il reparto. E’ arrivato? No, Pirlo ha dovuto adattare Kulusevski in quel ruolo e i risultati non sono straordinari. In estate Paratici si è messo a caccia di un regista. E’ arrivato? No, l’allenatore sta alternando in quel ruolo tutti e quattro i centrali di centrocampo.

E anche stavolta le risposte sono negative. Anche qui qualcosa da rivedere: l’anno prima sono arrivati Rabiot e Ramsey a zero, l’anno scorso Khedira è rimasto sei mesi fuori rosa. Andiamo avanti: serviva un terzino sinistro come vice Alex Sandro. E’ arrivato? Anche stavolta la risposta è no, e Pirlo ha dovuto pescare il classe ’99 Frabotta (l’alternativa sarebbe stato Luca Pellegirni oggi in prestito al Cagliari).

E pensare che tutte queste soluzione la Juve ce l’aveva in casa: nel giro di qualche anno si sono trasformate da risorse a plusvalenze…

Plusvalenze Juve, la lista dei 4 casi limite

MIRALEM PJANIC – Oggi la Juventus è ancora a caccia di un regista, ma un anno fa ha ceduto Miralem Pjanic al Barcellona senza sostituirlo. L’addio del bosniaco è valso una plusvalenza di circa 47 milioni di euro alla Juve, la seconda più alta nell’era Agnelli dopo quella di Pogba. In cambio è arrivato Arthur, una mezz’ala. Aspettando il regista…

MOISE KEAN – Dopo aver rincorso a lungo Gianluca Scamacca, classe ’99, la Juve è rimasta per tutta la stagione senza quarta punta. Nel 2019, però, ha venduto Moise Kean, classe 2000, all’Everton a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, la cessione dell’attaccante ha generato una plusvalenza di 22,5 milioni. Ma ha lasciato anche la consapevolezza che la società ha dato via uno dei migliori giovani nel suo ruolo, oggi titolare al Psg.

LEONARDO SPINAZZOLA – Dietro ad Alex Sandro, il vuoto. Pirlo ha preso Frabotta dall’Under 23 ma il ragazzo ancora non convince fino in fondo; in prestito a Cagliari c’è Luca Pellegrini ma sta trovando poco spazio. Intanto il brasiliano deve fare gli straordinari e quando manca lui l’allenatore ha addirittura adattato Bernardeschi in quel ruolo. E pensare che il vice Alex Sandro la Juve ce l’aveva in casa ed era Leonardo Spinazzola, ceduto alla Roma proprio in uno scambio con Pellegrini nel quale Spinazzola è stato valutato 29,5 milioni di euro. La plusvalenza è di 26,6, ma lì a sinistra c’è ancora un buco.

EMRE CAN – Il centrocampista tedesco ha fatto parte di quella lista di giocatori arrivati a parametro zero e destinati a cambiare squadra nel giro di pochi anni. Detto, fatto: è arrivato nel 2018 dal Liverpool e due anni dopo è stato ceduto al Borussia Dortmund per 25 milioni di euro, generando una plusvalenza di 15,1 milioni per un giocatore che con la sua esperienza, forse, oggi avrebbe fatto comodo.

