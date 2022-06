Pogba addio Manchester, tifosi Juve scatenati

Pogba addio Manchester – Ora è ufficiale, Paul Pogba lascia il Manchester United per la seconda volta. Di nuovo a parametro zero, di nuovo con vista Juventus. Sono ore decisive quelle che si apprestano a vivere la dirigenza Juve e il calciatore francese.

Dopo l’ufficializzazione del suo addio al Manchester United – con vista Juventus – Paul Pogba ha salutato i Red Devils con un post pubblicato sui suoi canali social.

Un video, che ripercorre gli anni del centrocampista francese a Manchester e un ringraziamento:

“Mi sento privilegiato ad aver giocato in questo club. Tanti bellissimi momenti e ricordi, ma soprattutto un supporto incondizionato da parte dei tifosi. Grazie”.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT