Pogba rompe il silenzio: annuncio sul futuro

La Juventus resta serena e pianifica il ritorno del Polpo Paul Pogba, che verrà riaccolto come una star. Il francese è attualmente segnalato in vacanza negli Stati Uniti, come racconta il Corriere dello Sport.

Pogba, annuncio sul futuro

Ieri ha postato sui social un nuovo trailer di “Pogmentary”, la docu-serie sulla sua vita e sulla sua carriera che uscirà la prossima settimana, il 17 giugno, su Prime Video France. “Sono ad un punto di svolta della mia carriera, ho grandi decisioni da prendere che determineranno il mio futuro”, racconta Paul.

“Non ho margine d’errore. Nei momenti difficili, devo ricordare da dove vengo: mio padre mi ha sempre detto “devi essere il migliore”. A volte, le cose non vanno come vuoi. Ho passato tante cose, momenti difficili. Non ho più paura”.