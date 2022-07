Pogba e Di Maria si allenano con la Juve, ecco quando

Nella Juventus che si allena alla Continassa mancano i nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria, non ancora ufficializzati ma di fatto già chiusi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba e Di Maria, ecco quando si allenano

Saranno a disposizione di Allegri per domenica. E’ probabile che il Fideo anticipi il Polpo di un giorno, arrivando a Torino già venerdì. Lo sbarco di Pogba da Miami invece è in programma per sabato. Venerdì potrebbe esserci anche un altro volto nuovo al J Medical, quello di Andrea Cambiaso.