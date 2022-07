Pogba e Di Maria, annunci Juve in arrivo?

Ieri è stato il giorno dei saluti in casa Juventus: scaduti ufficialmente i contratti di Dybala e Bernardeschi, terminato il prestito di Morata. Arrivano Pogba e Di Maria? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba Di Maria Juventus, annunci in arrivo

Prima il club attende il sì definitivo di Di Maria, che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, e l’arrivo a Torino di Paul Pogba, anche questo questione di giorni. È una fase di molteplici attese, per i dirigenti bianconeri: aspettano anche un rilancio “solo cash”del Chelsea per De Ligt, dopo aver rifiutato una prima offerta con contropartite. Da un possibile incasso per l’olandese arriverebbero anche i fondi per un nuovo assalto a Zaniolo.