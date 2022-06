Pogba fa sognare i tifosi Juve, spunta una frase

“Quello che ho capito quando sono andato alla Juventus è che tu non diventi una star perché lo dici, diventi una star perché la gente ti rende tale. Alla Juventus ho definitivamente dimostrato che ero qualcuno”

Questa frase detta da Paul Pogba nella docuserie di Amazon Pogmentary è un invito a sognare per tutti i tifosi della Juventus.

Pogba fa sognare i tifosi

A ridosso dell’annuncio del ritorno di Paul a Torino, la docuserie diventa una opportunità per capire come si sia arrivati a tale ritorno. L’affetto del calciatore per la piazza, le frizioni sempre più insanabili con tecnici e dirigenti dello United, il ruolo svolto da Mino Raiola e dalla avvocatessa Rafaela Pimenta. Nonché il modo di pensare che ha in relazione alle priorità della vita. Lo riporta Tuttosport.