Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juventus, è tornato a parlare del suo futuro e della sua esperienza al ManchesterUnited. Le sue parole a Telefoot:

FUTURO – “Non c’è niente di deciso o stabilito. Posso decidere domani o durante il mercato, per ora voglio finire la stagione nel migliore dei modi. Il mio obiettivo per ora è giocare il Mondiale e magari vincerlo, per la seconda volta di fila”.

MANCHESTER UNITED – “E’ complicato giudicare una stagione con cambio d’allenatore e tanti infortuni. Io voglio vincere titoli e giocare per qualcosa, in questa stagione non siamo più in corsa per nulla e negli ultimi anni non abbiamo vinto niente. Questa cosa è molto triste”.

pogba-addio-manchester-united

fonte: ilbianconero.com