Pogba Juve, le cifre del contratto: ecco quanto guadagnerà

Paul Pogba ha scelto la piattaforma Uninterrupted per dare qualche indizio sul suo futuro. «Se sono in sintonia con la squadra, con i tifosi, col club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio di me».

Pogba Juventus, le cifre dello stipendio

In carriera il centrocampista francese ha trovato il feeling di cui parla soltanto alla Juventus con Max Allegri, come racconta la Gazzetta dello Sport.

«Sto prendendo il mio tempo, pensando e unendo i vari pezzi – continua –. Voglio solo il meglio, voglio giocare a calcio ed essere me stesso».

In realtà, la decisione pare già presa. Pogba tornerà alla Juve con un contratto triennale con opzione per il quarto anno insieme, a 7,5 milioni più bonus stagionali. Pogba vuole dimenticare al più presto gli ultimi tempi poco felici allo United.