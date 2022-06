Pogba-Juve, c’è l’indizio: annuncio in un documentario?

Nell’affare che lega il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus entra in scena il “Pogmentary”. Cos’è? Un documentario che sarà disponibile, in Francia, dal 17 giugno su Prime Video, la piattaforma Amazon. Cosa c’entra con il suo prossimo passaggio alla Juventus?

Pogba annuncia la firma alla Juve?

Ieri il centrocampista del Manchester United ha lanciato sui suoi canali social un video di lancio del documentario, dove dice: «Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare».

Secondo la Gazzetta, on è da escludere che il centrocampista francese e Prime Video utilizzino la decisione da prendere sul suo futuro come possibile lancio della docu-serie. Quale traino migliore che una prima puntata in cui il Polpo indicasse la Juventus come sua prossima squadra?

Accordo ormai raggiunto fra il giocatore ed il club juventino, stipendio da 7,5 milioni di euro più bonus che potrebbero portarlo in doppia cifra: il tutto per tre o forse anche quattro stagioni.