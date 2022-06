Pogba-Juve, oggi può essere il giorno decisivo! I dettagli

Pogba-Juve, ci siamo. Paul è vicinissimo al ritorno a Torino, a meno di colpi di scena al momento neppure ipotizzabili. Sarà il Polpo il primo colpo della Juve che vuole tornare grande. Ne parla il Corriere dello Sport.

Pogba-Juve, i dettagli dell’affare

Dopo il Paris Saint Germain anche il Real Madrid si è tolto dalla corsa al francese. Resta solo la Juventus. Tutto è pronto per l’appuntamento decisivo con Rafaela Pimenta, l’avvocato che cura gli interessi del francese. Da oggi ogni giorno è buono per metterlo in agenda.

Ora non resta che l’ultimo meeting per definire i dettagli dell’operazione: contratto da 7,5-8 milioni più bonus per tre anni. L’orizzonte potrebbe anche diventare quadriennale, nel caso venisse inserita l’opzione per una stagione in più.