Pogba Juventus, annuncio a luglio: prende la 10 di Dybala?

Il conto alla rovescia per rivedere Paul Pogba alla Juventus è iniziato, ormai da qualche giorno. Per l’annuncio si potrebbe anche aspettare luglio per questioni di bilancio ma l’operazione è considerata blindata.

Pogba Juventus, ultimi dettagli

Intanto prosegue il lavoro di Rafaela Pimenta per limare i dettagli legati alla parte variabile del compenso e alle commissioni, con il giocatore che può continuare a godersi le vacanze negli States dove avrebbe anche svolto una prima approfondita parte di visite mediche.

Il Polpo è pronto a firmare un contratto di tre anni con opzione per il quarto da 8 milioni netti più bonus. Vanno avanti intanto le manovre per il trasloco da Manchester a Torino, mentre sui social impazza il toto-maglia: la 6 è di Danilo, c’è la 10 lasciata libera da Dybala.