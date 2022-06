Pogba Juve, annuncio in vista! Ecco quando ci sarà

La Juventus e Paul Pogba hanno aspettato sei anni per ritrovarsi, possono aspettare ancora fino a inizio luglio. Quando arriveranno annuncio, visite mediche, firma, bagno di folla. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba Juventus, annuncio imminente

Paul in questi giorni è a Miami, la sua decisione l’ha presa tempo fa, e in queste settimane non è mai stata messa in discussione. Voleva e vuole la Juve, firmerà un quadriennale, vuole essere leader del nuovo ciclo.

L’accordo economico? Contratto fisso di 8 milioni netti più bonus per almeno altri 2, in grado di farlo arrivare ai 10 netti. Ingaggio che però peserà “solo” per 15 al lordo per il club, grazie al Decreto Crescita.