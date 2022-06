Pogba-Juventus, venerdì l’annuncio? C’è un indizio

Non si vedono altri ostacoli che possano impedire il matrimonio tra Paul Pogba e la Juventus. Il club resta fiducioso sulla volontà del francese di ritornare a Torino, come racconta Tuttosport.

Annuncio Pogba Juventus venerdì?

Il giocatore si trova in vacanza con la famiglia e per la firma c’è tempo. Molti tifosi confidano in venerdì, giorno di uscita di Pogmentary. Ovvero la docu-serie su Amazon Prime che racconta storia e retroscena della vita del francese, per avere più informazioni sul suo futuro e sull’eventuale annuncio del sì alla Juventus.

Pogba si è promesso alla Juventus, convinto dall’ambiente (con molti ex compagni è rimasto in continuo contatto), dal progetto con la centralità del ruolo. Ma anche dall’effetto Massimiliano Allegri, il tecnico con cui ha legato più in carriera e con cui si diverte. Un’intesa verbale è già stata trovata su una cifra che balla tra i 7,5-8 milioni a stagione più i bonus legati a rendimenti personali e risultati di squadra.