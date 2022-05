Pogba-Juventus, arriva la decisione del francese

Il centrocampista francese Paul Pogba attende la Juventus: il suo contratto con il Manchester United sta per scadere, e lui ha preso la sua decisione, ovvero quella di tornare a Torino.

Pogba-Juventus, firma in vista?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora non si tratta che di aspettare che i suoi agenti, Rafaela Pimenta in testa, lo avvertano che è tutto a posto, che si può presentare per la firma.

Al momento la data della riunione non è fissata, ma la questione è vissuta con serenità. Il nuovo matrimonio fra il francese e la Juventus si farà: Pogba tornerà e sarà al centro dei bianconeri: il club dovrebbe garantirgli uno stipendio da 7,5 milioni più bonus in base al rendimento.