Pogba Juventus, attesa per l’ok finale

Il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba è molto vicino al trasferimento a parametro zero alla Juventus, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport.

Pogba Juve, le ultime

La Juventus nei prossimi giorni è attesa all’ok finale con Paul Pogba, che ormai è considerato più bianconero che rosso United: l’attesa di questi giorni è inattesa, ma non dovrebbero esserci sorprese.

Alla fine della prima settimana di luglio, insomma, dovremmo avere un quadro più chiaro della Juve 2023. Una Juve che probabilmente ritroverà Pogba, per cui si è parlato anche di un quadriennale, e poi guarderà alle uscite per capire quale sarà il budget per l’estate.

Lo scorso 9 agosto 2016 la Juventus comunicava di aver perfezionato l’accordo con il Manchester United per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paul Pogba per un importo di € 105 milioni pagabili in due anni. Adesso potrebbe riacquistarlo a parametro zero.