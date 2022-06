Pogba-Juventus, manca solo una cosa per l’annuncio

«Rosso una volta, rosso per sempre. Grazie di tutto, Paul Pogba». Così il Manchester United ieri ha ufficializzato l’addio del francese a parametro zero. Il cuore di Paul è rimasto a Torino, come racconta la Gazzetta.

Pogba-Juve, cosa manca per la firma

Secondo il quotidiano, Pogba ha scelto la Juventus. Non ci sono ostacoli economici o di durata del contratto: resta da formalizzare un accordo da 7,5 milioni di euro più bonus per arrivare in doppia cifra per i prossimi 3 o 4 anni, approfittando dei vantaggi fiscali garantiti dal Decreto Crescita.

Il Polpo si accontenterà di uno stipendio decisamente più basso perché convinto che alla Juventus possa tornare agli antichi splendori. A Torino si attende solo l’arrivo di Rafaela Pimenta, la legale che gestisce tutti gli affari dell’agenzia di Mino Raiola, per formalizzare l’affare.