Pogba Juventus, ecco il numero di maglia scelto

Il Pogba day ieri non si è chiuso con il tanto atteso annuncio ufficiale, ma ha già lasciato sensazioni positive a tutte le parti in causa. Innanzitutto la Juventus, che ha ritrovato un giocatore integro, felice e motivato dal ritorno in bianconero. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba Juventus, il numero di maglia

Ieri al JMedical, ad aspettarlo sin dall’alba, erano ben oltre il migliaio i tifosi. Venuti sin qua «per vedere segnare Pogba», come gli hanno ripetutamente cantato. Confermata la scelta della numero “10”, la stessa maglia che aveva lasciato nel 2016 per riprendersi la “6” a Manchester. Probabile che l’annuncio arrivi domani.