Pogba Juventus, il prossimo numero di maglia

Rafaela Pimenta ieri in mattinata ha incontrato la dirigenza Juventus per mettere a punto gli ultimi dettagli sul ritorno di Paul Pogba.

Pogba Juventus, quale numero di maglia?

L’incontro è stato cordiale ed è durato poco più di un’ora. Pimenta e Federico Cherubini, l’uomo mercato dei bianconeri, si sono visti nella sede milanese del club in mattinata e non hanno parlato solo del Polpo, ma anche degli altri assistiti. Un programma di massima è già stato stilato: sarà a Torino nella settimana che va dal 4 al 10 luglio per le visite e la presentazione in grande stile. C’è attesa anche per il numero di maglia: sembra ancora innamorato della 6 e poco propenso a riprendersi la 10.