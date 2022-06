UFFICIALE – Pogba lascia il Manchester United!

Niente rinnovo e addio ufficiale al Manchester United per Paul Pogba. E’ arrivato nelle scorse ore il comunicato ufficiale dei Red Devils per ringraziare il giocatore per gli anni in Inghilterra. Adesso il futuro del francese può tingersi ancora una volta di bianconero.

Pogba-Juve, le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul futuro del mediano tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter: “Il Manchester United saluta, ora la Juventus aspetta l’ok definitivo da parte del francese, soprattutto sulle cifre contrattuali. Come già raccontato, il giocatore ha da tempo dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero. Presto il suo entourage incontrerà per la seconda volta la Juve”.