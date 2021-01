Pogba PSG, Pochettino fa tremare la Juve

Pogba PSG – Quando si parla di Pogba, si parla di un colpo attualmente fuori mercato. Perché la finestra di gennaio sarà all’insegna del risparmio, per tutti, non solo per la Juventus, impegnata soprattutto nella ricerca della quarta punta.

Ma quello di Paul è un nome che fa sognare tutta la piazza, compresa la dirigenza, che forte della volontà del francese di voler lasciare il Manchester United, spera ancora in un assalto estivo attraverso una formula fantasiosa, attraverso il cosiddetto pagherò.

Pogba PSG, le novità da Parigi

IL PSG DI POCHETTINO – Dal canto suo Pogba ha bellissimi ricordi della Juve, conserva ottimi rapporti sia con il club che con i giocatori con cui condivise lo spogliatoio, ma potrebbe non bastare per far sì che il Pogback diventi realtà. Perchè quando entrano in gioco le potenze economiche del calcio diventa difficile competere.

Dall’Inghilterra rimbalza una voce che spaventa la Juve: stando a quanto riporta il Daily Star Sunday, il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino avrebbe indicato proprio Pogba come rinforzo ideale per innalzare il livello del centrocampo. E questo non può fare altro che preoccupare gli uomini di mercato bianconeri.

PASSATO E FUTURO – In passato abbiamo raccontato come, senza l’avvento nefasto del Covid-19, Paul Pogba sarebbe diventato l’obiettivo principale del mercato estivo bianconero. La pandemia, purtroppo, ha impoverito il mondo del calcio, portando la Juve ad abbandonare la pista. Che si è improvvisamente riaperta, almeno nelle idee, con le famose parole di Mino Raiola, che hanno proiettato Pogba sul mercato.

La prossima estate sarà quella buona per il suo trasferimento, il contratto in scadenza a giugno 2022 impone questo scenario allo United per scongiurare la possibilità di perderlo a parametro zero, e alla corsa parteciperà il Psg, la cui potenza economica è fuori categoria, anche in periodi di coronavirus. Un avversario scomodissimo per la Juve…

pogba-addio-manchester-united

fonte: ilbianconero.com