Pogba rifiuta Real Madrid, vuole solo la Juve!

Pogba rifiuta Real Madrid – Paul Pogba lascia il Manchester United, direzione Juventus. Ormai sembra essere questa la fine della storia estiva legata al centrocampista francese attualmente impegnato nelle gare di Nations League con la Francia.

La sensazione è proprio che l’ex United possa definire il suo passaggio alla Juventus subito dopo la fine degli impegni con la Francia, ovvero il 14 giugno.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare Marca, Pogba avrebbe già detto “no grazie” al Real Madrid, rifiutando l’offerta della squadra di Florentino Perez. Già scottata peraltro dal rifiuto di un altro giocatore francese in questa sessione di mercato, ovvero Kylian Mbappè.

Pogba rifiuta Real Madrid, la decisione del francese

“Pogba non è interessato al Real Madrid e la dirigenza dei Blancos ha negato ai nostri microfoni qualsiasi offerta per il calciatore ormai ex United“.

E’ questo quanto afferma il quotidiano spagnolo Marca, sulle cui colonne si legge come il centrocampista francese non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di aggregarsi alla squadra di Ancelotti, fresca vincitrice della Champions League.

Anche Marca conferma il fortissimo interesse della Juventus per Pogba ed il feeling, immutato a distanza di sei anni dalla cessione-record al Manchester United, tra club e calciatore.