Pogba-Juventus, le cifre dell’affare per il francese

Si avvicina il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, destinato a diventare uno dei punti di riferimento del nuovo corso bianconero, insieme a Matthijs de Ligt e Dusan Vlahovic.

Pogba-Juventus, le cifre dell’affare

Ieri c’è stato l’addio ufficiale al Manchester United. «Chi è stato Red una volta sarà un Red per sempre», il primo messaggio della sua ormai ex squadra. Che a sua volta ringrazia tutti via social: «Mi sento privilegiato ad aver giocato per questo club. Mi porto tanti bei momenti e ricordi ma soprattutto il supporto incondizionato da parte dei tifosi. Grazie Manchester United».

Il prossimo capitolo sarà di nuovo bianconero, ormai è tutto pronto per il suo ritorno alla Juve, in città c’è già grande fermento. Ma quali cifre? Bisogna ultimare gli ultimi dettagli formali con Rafaela Pimenta, poi potrà completarsi il trasferimento di Paul a Torino.

Per lui è pronto un contratto da 8 milioni più bonus per 3 anni, che potrebbero anche diventare 4: sarà Pogba il punto di riferimento della nuova Juve sia dentro che fuori dal campo, come racconta il Corriere di Torino.