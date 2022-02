Pogba torna alla Juve? Clamorosa notizia da Manchester

Il futuro di Paul Pogba è ancora un’incognita. E non potrebbe essere altrimenti, con un contratto in scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno e tanti club in Europa che osservano la situazione interessati. Tra loro c’è anche la Juventus, il cui ambiente è alle prese da tempo con la suggestione del Pogback; e anche la dirigenza bianconera non ha mai scartato questa idea, scontrandosi sempre però con un ingaggio fuori dai parametri.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, uno degli elementi che peserà è la volontà del giocatore che a Torino tornerebbe volentieri. Paul è rimasto in ottimi rapporti con tanti suoi ex compagni e a Torino si è trovato benissimo: negli ultimi giorni, secondo quanto vi abbiamo raccontato su IlBiancoNero.com, il francese avrebbe intensificato i contatti con loro.

LA VOLONTA’ – La volontà di Pogba però non basta: alla finestra ci sono anche il Real Madrid e il Psg. Con i blancos ci sono stati dei contatti, ma al momento la dirigenza madrilena sembra più intenzionata a rivoluzionare l’attacco piuttosto che investire a centrocampo.

E per di più, non c’è più Zidane in panchina. Zizou, grande estimatore di Pogba, potrebbe però finire a Parigi: uno scenario che potrebbe cambiare anche il futuro di Paul, che ha superato anche alcune questioni ambientali e ora non avrebbe problemi ad accasarsi al Parco dei Principi.

L’INGAGGIO – L’ultimo fattore – quello decisivo – è l’ingaggio: la sensazione è che alla fine Pogba andrà nella squadra che potrà permetterselo. Al momento, il centrocampista francese guadagna al Manchester United 15 milioni di euro. Non è da escludere che la cifra possa abbassarsi, magari spalmandola in più anni, ma chi lo prenderà sa che dovrà garantirgli un ingaggio da top player e affrontare un investimento importante. Torino, Parigi, Madrid: l’asse si riscalda, il futuro di Pogba attende di essere chiarito.

pogba-prega-united

fonte: ilbianconero.com