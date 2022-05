«Presidente, portaci Dybala», sorpresa in Serie A

Che fine farà l’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala? Il numero 10 della Juve sarà svincolato e potrebbe rimanere in Serie A, ed è al centro di un duello di mercato.

Dybala resta in Serie A? Spunta la Roma

Mourinho e i tifosi giallorossi sognano di vedere la Joya vestire la maglia della Roma. Come racconta il CorSport in edicola, tanti tifosi hanno lanciato il coro verso il bus scoperto riservato alla famiglia Friedkin: «Presidente, portaci Dybala». Nonostante le smentite, il club giallorosso non è indifferente sulla situazione.

Lo stipendio alto va contro il tetto ingaggi che vuole imporre la Roma, la richiesta di Dybala è di uno stipendio da circa sette milioni netti a stagione: la Roma potrebbe offrire cinque milioni netti più bonus, con ingaggio a salire negli anni e con bonus importanti (alcuni facili, altri meno) per avvicinarsi alle richieste dell’entourage.