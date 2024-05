Potrebbe saltare Thiago Motta-Juve? Cosa fa sapere Alfredo Pedullà

Perché non arriva l’annuncio ufficiale di Thiago Motta sulla panchina della Juventus? Il campionato è ormai terminato, il vincolo col Bologna finito e comunicato ancor prima che l’ultima gara di Serie A andasse in scena: perché allora non arriva la nota della Vecchia Signora con cui si conferma l’arrivo dell’italo-brasiliano al posto di Massimiliano Allegri, o meglio Paolo Montero subentrato per gli ultimi 180 minuti di questa stagione?

C’è chi ha iniziato a pensare di possibili problemi tra le parti, di un affare che potesse essere non così fatto come sembrerebbe o di un inserimento in extremis di qualche big europea – Premier League soprattutto – che potrebbe aver fatto vacillare l’allenatore 41enne. Qual è la verità? Anche perché sembra che il Dt Cristiano Giuntoli sul mercato di stia muovendo proprio in funzione del nuovo 4-2-3-1 con gli assalti a Teun Koopmeiners per la trequarti e a Roberto Calafiori per la difesa così da ridare a Motta un suo pupillo di questa stagione esaltante che ha portato i felsinei in Champions League.

Thiago Motta-Juve, problemi? Cosa fa sapere Pedullà

E allora cosa succede davvero? Niente: semplicemente l’ex centrocampista si starebbe godendo delle meritate vacanze per poi firmare il suo contratto con la Juventus. E questo non sarebbe in discussione: ieri Gianluca Di Marzio ha parlato di firma attesa la prossima settimana a Lisbona, oggi Alfredo Pedullà anche rassicura da questo fronte. “Thiago Motta-Juventus: tutto fatto, nessun gioco al rialzo, nessuna posta alzata. Al massimo c’è posta per te”, avvisa infatti il giornalista di Sportitalia.

Zero problemi dunque in tal senso: è virtualmente l’allenatore della Juventus e lo sarà effettivamente a strettissimo giro. Ancora un po’ di pazienza e poi inizierà ufficialmente il suo corso. L’obiettivo è già designato: riportare in alto la Juventus, a giocare per competere per qualcosa di impotante in Italia e in Europa, ma provandolo a fare attraverso un calcio che dia anche piacere agli occhi.