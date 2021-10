Progetto Juve – Dusan Vlahovic alla Juve: più di un’idea, un progetto… nemmeno così a lungo termine. La Juventus è decisa a trasformare in realtà il colpo e da ieri ha un ostacolo in meno da superare per riuscirci: il rinnovo di contratto del centravanti serbo.

Commisso è stato chiaro e ha aperto al mercato nella prossima estate, vista la scadenza del suo accordo con la viola nel 2023. Così, Vlahovic potrebbe formare con Chiesa e Dybala (rinnovo vicino) l’attacco bianconero titolare della prossima stagione.

Progetto Juve, ecco quale doveva essere l’attacco



E come scrive Tuttosport: “Attacco che la Juventus avrebbe provato a comporre anche in questa, di stagioni, se l’addio di Cristiano Ronaldo si fosse consumato a giugno, e che da questa stagione potrebbe comunque prendere l’assetto”.

E ancora: “Vlahovic sarebbe il punto di riferimento dell’attacco, perfetto sia come boa su cui appoggiare il gioco, sia per essere servito in profondità”. Il progetto c’è e la determinazione è tanta: un tridente così giovane, forte e in crescita è un obiettivo concreto.

