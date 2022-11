Progetto Juve sul mercato, scelto un altro nome

Una mano di azzurro tra il bianco e nero. In fondo, in tutte le grandi Juventus del passato c’è sempre stata una forte base italiana, che poi ha fatto anche le fortune della Nazionale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Progetto Juve sul mercato

Anche i dirigenti attuali della Signora vorrebbero aumentare il tasso di “azzurrabilità” della rosa. La scelta di Guglielmo Vicario come obiettivo numero uno per la porta del futuro sposa alla perfezione il progetto. E poi, un po’ ci stanno già pensando i giovani cresciuti in casa. Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, appena convocati da Roberto Mancini per le amichevoli dell’Italia di questi giorni.