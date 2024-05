Quanto guadagnerà Cambiaso dopo il rinnovo bianconero

Andrea Cambiaso sempre più bianconero. Almeno fino al 2029 contratto alla mano. L’ufficialità è giunta proprio in queste ore col comunicato ufficiale bianconero dove si legge: “La storia di Andrea Cambiaso alla Juventus è iniziata da poco, ma proseguirà ancora per lungo tempo: è infatti ufficiale il rinnovo e il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029″.

Cristiano Giuntoli ha infatti messo a segno una doppietta interna ieri sul fronte prolungamenti in attesa di vedere grandi cose in sede di mercato: ovvero prima la firma per l’esterno ex Genoa, poi quella Daniele Rugani che anche si è guadagnato una permanenza in bianconero confermata da un’altra nota ufficiale: “Ancora insieme! Daniele Rugani e la Juventus – si legge – saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026″.

I numeri di Cambiaso alla Juventus: grande exploit

Se l’ex Empoli è importante ai fini dello spogliatoio e per completare il pacchetto difensivo come riserva affidabile e di esperienza, il classe 2000 ha invece firmato come grande rivelazione e destinato a diventare il padrone della sua corsia di competenza. Si è man mano ritagliato sempre più spazio e la sensazione è che convincerà anche Thiago Motta ad offrigliene ulteriormente.

I grandi numeri di Cambiaso sono snocciolati dalla stessa Juventus nella nota ufficiale. Dal suo approdo a Torino sono 32 le partite giocate, di cui 28 dal primo minuto, con ben tre gal a segno e sei assist. Suo l’assist in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che ha portato Dusan Vlahovic al goal. E non è un caso – evidenzia la Juventus – che sia il terzo giocatore della Juventus per numero di occasioni create su azione in questa Serie A a quota 33 dietro solo a Weston McKennie con 38 e Federico Chiesa con 37.

Quanto guadagnerà Cambiaso in bianconero dopo il rinnovo

Cambiaso ha inoltre eguagliato la sua miglior stagione in Serie A parlando di partecipazione attiva: 2 goal e 3 assist, proprio come nel 2021/22 al Genoa. Statistiche e prestazioni che gli hanno fatto meritare un nuovo contratto con la Vecchia Signora, questa volta più ricco rispetto a quello iniziale: 2.5 milioni di euro a stagione. Non male, alla sua età, come primissimo step.