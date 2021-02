Rabiot addio Juve? La società ci sta pensando

Rabiot addio Juve? Come raccontato da Calciomercato.com, in questo momento Adrien Rabiot si trova davanti a un bivio: deve approfittare dell’emergenza a centrocampo, così da compiere il salto di qualità. Oppure prendere quota per tutte l’ipotesi di una sua cessione. Già quest’estate.

Rabiot addio Juve? L’idea della società

LA CESSIONE – Per CM, il tempo di Rabiot sta scadendo. E la cifra alla voce ingaggio lo consegna tra i papabili a un addio. Il giocatore sembra in crescita ma non basta: la Juve, soprattutto se dovesse continuare con questa altalena di prestazioni, può decidere di cedere Rabiot.

Un anno fa si parlava di Everton, ma non se n’è fatto nulla. Qualche lampo e tanti punti interrogativi dopo, Rabiot è di nuovo al bivio. Deve imporsi. Altrimenti può partire.

