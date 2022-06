Rabiot dice addio? Incontro tra la Juve e la madre

Tra la Juventus e Adrien Rabiot stanno per iniziare le prime manovre, per capire se le strade si divideranno o meno. Come racconta la Gazzetta, il club prevede di mettere in calendario in settimana un incontro con Véronique Rabiot, che del figlio gestisce gli interessi.

Addio Rabiot, le ultime

L’idea è analizzare possibili offerte a un anno dalla scadenza del contratto. In alternativa il rinnovo, ma a condizioni differenti rispetto all’attuale ingaggio. Un’ipotesi che non viene invece presa in considerazione dal francese.

Il cartellino non scenderebbe sotto i 15 milioni, in Premier League il profilo box-to-box di Adrien attira l’attenzione dei grandi club. Di rinnovo finora non si è mai parlato, visto che si tratta di una prospettiva che non rientra nei piani del francese. Mentre la Juve vuole esplorare pure questa alternativa, per non correre il rischio di perdere a zero un giocatore apprezzato da Allegri.