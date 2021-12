Rabiot, contatti con il Chelsea

Diciamolo apertamente: Rabiot non ha mai convinto fino in fondo. Giusto che si prenda in considerazione l’ipotesi di un addio anche a stagione in corso.

Nuove sirene inglesi per Adrien Rabiot: il centrocampista della Juventus, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa francese, interessa al Chelsea.

Rabiot piace al Chelsea

Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, Adrien Rabiot ha iniziato i contatti con il Chelsea, per il centrocampista francese.

I Blues non hanno fatto di Adrien Rabiot una priorità per il momento e potrebbe solo muoversi se non riusciranno a prendere Declan Rice (West Ham) e Aurelien Tchouameni (AS Monaco).

Massimiliano Allegri ha provato stimolarlo in diversi ruoli, cambiando talvolta anche modulo. Le risposte avute sono state molto al di sotto delle aspettative