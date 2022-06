Rabiot, rinnovo o cessione? Piace a tre club di Premier

Il centrocampista francese Adrien Rabiot è in cerca di futuro. La Juve è arrivata ad un bivio: rinnovo del contratto o cessione? Ad un anno dalla scadenza prevista nel 2023, non ci sono alternative a queste due strade. Ne parla il CorSport.

Rabiot via? Piace in Premier League

Il club bianconero considera il francese tra i sacrificabili nel caso arrivasse un’offerta allettante. Lo sbarco di Pogba non impedisce di puntare ancora su Adrien, ma non c’è alternativa al prolungamento del contratto.

La mamma Veronique, che ne cura gli interessi, è al lavoro per capire quale sia il domani migliore per il figlio. Al momento, però, non ci sono piste concrete: Chelsea, Tottenham e Manchester United sono spettatori interessati ma al momento, appunto, soltanto spettatori. La signora Veronique, intanto, flirta con il Psg per un clamoroso ritorno.