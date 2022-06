Rabiot via dalla Juventus? Le piste possibili

Qualcosa si muove attorno ad Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus. Potrebbe essere ceduto? Ne parla il Corriere dello Sport.

Rabiot via dalla Juventus?

Dai 15 milioni in su ogni offerta verrà valutata dal club, che punterebbe a incassare anche qualcosa in più. Ed è dalla Premier che gli intermediari designati hanno registrato gli interessamenti più concreti. C’è il Manchester United, il Chelsea mentre il progetto Newcastle continua a convincere poco Adrien. Non è da escludere nemmeno il PSG.