RAI: accordo Juve-Di Lorenzo! L’agente: “Conte non ci farà cambiare idea”

Accordo Juve-Di Lorenzo: l’annuncio arriva dalla RAI. In attesa di Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori che rispondono ai veri grandi obiettivi di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva, e in attesa di Michele Di Gregorio ormai in cassaforte, sembra che ci siano sviluppi importantissimi anche per il capitano del Napoli che si rivela una grande occasione di mercato che il direttore tecnico vorrebbe sfruttare specialmente considerando la difesa a quattro di Thiago Motta.

Juve-Di Lorenzo, cosa ha dichiarato l’agente

Secondo quanto infatti riporta Rai News sul proprio portale a firma dell’esperto Ciro Venerato, la società avrebbe raggiunto un’intesa con l’esterno quasi 31enne per addirittura un quinquennale. Si tratta al momento di un accordo verbale in attesa poi di entrare effettivamente nel vivo della trattativa, ma la volontà di giocatore e agente è quella di rispettare la parola con la Vecchia Signora nonostante l’approdo di Antonio Conte sulla panchina partenopea che sembra voglia dissuadere il giocatore.

In effetti Mario Giuffredi, procuratore del calciatore, pur non menzionando la Juve ha confermato di fatto che non vi saranno possibilità di un ripensamento: “Conte potrebbe fargli cambiare idea? Non c’entra né l’aspetto tattico e nemmeno l’allenatore in sé. Sono contento che arrivi Conte, è la medicina giusta per ambiente e giocatori la Giovanni ormai ha deciso e ha comunicato la propria scelta. Sono decisioni che ha metabolizzato durante l’annata e si è arrivati ad una conclusione”, ha dichiarato il manager. Ora bisogna solo trovare la quadra col Napoli.