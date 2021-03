Ramos su Ronaldo: “Andando alla Juve ci ha perso”

Ramos su Ronaldo – Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato del trasferimento di Cristiano Ronaldo dalle Merengues alla Juventus.

Ramos su Ronaldo, le parole in diretta Twitch

“Hanno perso sia lui che il Real – analizza il difensore spagnolo in diretta Twitch – è uno dei migliori al mondo, io non l’avrei mai venduto perché sarebbe stato utile per vincere di più. Questi sono rapporti che devono durare per sempre, per tutta la vita”.

“Non ci si credeva che potesse andare via, fino all’ultimo ho sperato che potesse cambiare idea ma è stata una sua decisione”.

ronaldo-deluso-juve-2020

fonte: ilbianconero.com