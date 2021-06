Ramsey addio Juve – Dopo due stagioni complicate e caratterizzate dagli infortuni, l’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus è destinata a concludersi. Il centrocampista gallese ha già fatto sapere di voler lasciare Torino parlando di annate frustranti e della voglia di cambiare aria.

Dove? In Premier League, probabilmente. Nelle scorse settimane sono arrivati sondaggi da parte del Crystal Palace, del West Ham e dell’Everton che però al momento ha bloccato il mercato in attesa di trovare un sostituto di Ancelotti.

Ramsey addio Juve, ecco le soluzioni sul piatto

IL NODO – Il grande nodo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore: 7 milioni di euro netti a stagione considerati troppi dai club interessati al suo cartellino. Il giocatore intanto spinge per la cessione perché ha bisogno di rilanciarsi e mettersi i momenti negativi alle spalle, potrebbe farlo in un campionato che conosce bene come quello inglese nel quale si era messo in mostra con l’Arsenal (al netto degli infortuni).

IL CLAMOROSO RITORNO – Non è escluso, tra l’altro, che il giocatore possa tornare ai Gunners con i quali ha giocato dal 2008 al 2019, considerando anche le parentesi in prestito al Nottingham Forest e al Cardiff City. I contatti tra l’entourage del calciatore e le società che si sono fatte avanti sono costanti, la Juve attende con la speranza di potersi togliere un ingaggi così alto. E mettere fine a una storia d’amore mai sbocciata.

Ramsey Galles

fonte: ilbianconero.com