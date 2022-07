Ramsey verso l’addio alla Juve, definita la formula

Mentre la Juventus è decollata in direzione Las Vegas, qualcuno è rimasto alla Continassa per questioni di mercato. Ad esempio Aaron Ramsey, non convocato perché non rientra più nel progetto bianconero. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ramsey verso l’addio

L’uomo mercato Cherubini si è fermato in Italia anche per cercare di chiudere la vicenda del gallese. L’unica soluzione è la risoluzione, che potrebbe arrivare a giorni, liberando un posto a centrocampo ma soprattutto risorse preziose da poter destinare al regista. L’agente e la dirigenza stanno cercando un accordo sulla buonuscita: la Juventus ha offerto 2 milioni, il giocatore ha rilanciato con 4. La chiusura potrebbe arrivare intorno ai 3.