Ramsey addio Juve, si va verso la risoluzione del contratto

Sta per finire, probabilmente nel peggiore dei modi. O nel migliore: quello dipende dai punti di vista.

La Juventus è pronta a rescindere il contratto di Aaron Ramsey, che è tornato in gruppo per la sfida di questo pomeriggio con la Fiorentina e che partirà così per la Nazionale, dove certamente sarà in campo nonostante abbia saltato buona parte del mese di ottobre per infortunio.

LA RISOLUZIONE – Come racconta il Corriere Torino, il centrocampista è pronto a farsi da parte, a rompere il contratto con i bianconeri. Si va dunque verso una risoluzione dell’accordo che lo lega alla Juventus.

E i suoi agenti sono in costante contatto con la dirigenza juventina, che non ha intenzione di offrire alcuna buonuscita per il centrocampista. La Juve dovrà ora dialogare e valutare: i procuratori di Aaron avrebbero voluto un riconoscimento da parte della società bianconera.

ramsey-dybala-danilo

fonte: ilbianconero.com