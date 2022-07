Ramsey verso l’addio, ha rifiutato due squadre!

Fuori rosa alla Juventus, Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 della nazionale gallese, deve trovare in breve tempo una soluzione per il suo futuro. Lo riporta Tuttojuve.

Ramsey verso l’addio

Come raccontano gli inglesi del “Sun”, il giocatore, in scadenza di contratto con i bianconeri a giugno del 2023, starebbe cercando la squadra giusta per andare al mondiale in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Al momento ha rifiutato Karagumruk e Galatasaray, oltre ad una buonuscita da 2 milioni di euro da parte della Juve per rescindere il contratto.