Ramsey in permesso, cosa c’è dietro la decisione della Juve?

Aaron Ramsey ieri non era presente alla Continassa e non lo è stato nemmeno oggi. Anzi, non arriverà prima dell’inizio della prossima settimana: è infatti in permesso fino a lunedì.

Ma perché Una situazione che il Corriere dello Sport analizza così: “Restano quindi ancora da valutare le sue condizioni con quell’affaticamento muscolare (diplomatico?) che lo sta tenendo fuori ormai da novembre, in attesa soprattutto che venga risolta la sua posizione sul mercato”.

“Previsti nuovi contatti con il suo agente per sbloccare la cessione, prende quota l’ipotesi di un prestito in Premier, magari in quel Newcastle che ha bussato alla porta di Ramsey e della Juve ormai in tempi non sospetti”.

ramsey-juve-sampdoria

fonte: ilbianconero.com