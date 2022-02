Ramsey intervista: “Alla Juve stagioni difficili, ma non porto rancore”

Ramsey intervista – In un’intervista rilasciata a Sky Sports UK, Aaron Ramsey ha parlato del suo trasferimento ai Rangers e dell’eventualità di restare in Scozia anche nella prossima stagione: “Non voglio guardare troppo avanti nel futuro. Ora sono qui e sono felice. Penso che questa sia una grande opportunità per me, per ritrovare la forma e godermi il mio calcio. Giocare per una grande squadra come questa sarà bellissimo e spero che siano mesi di grandi successi. Poi quello che succederà succederà, guardo un giorno alla vilta e spero di avere ricordi felici qui”.

Ramsey intervista addio Juve, le parole del gallese

STAGIONI DIFFICILI – “Le ultime due stagioni sono state un po’ difficili per la poca continuità. Ci sono stati alcuni intoppi, ma questo ora è il passato. Non c’è rancore, tutto è stato concordato ed è stato piuttosto semplice, quindi posso solo dire davvero grazie a tutti per il mio tempo alla Juventus. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida: spero di poter tornare in forma il più rapidamente possibile e di poter mostrare di nuovo cosa sono in grado di fare”.

IL TRASFERIMENTO – “Un po’ nervoso. Alcuni dettagli dovevano essere sistemati tra i club, piccoli cambiamenti qua e là, ma alla fine sono felice che sia andato tutto bene. Ho avuto alcune conversazioni con il ds Wilson e l’allenatore nell’ultima settimana, ed ero molto eccitato e desideroso di arrivare qui”.

fonte: ilbianconero.com