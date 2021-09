Ramsey Juve, nuova vita per lui: ‘Sa di poter essere utile. E Allegri ha fiducia in lui’

Tutte le proposte rifiutate, perché si sente ancora in grado di fare la differenza. Stando a quanto raccontato da Tuttosport, Ramsey è sempre stato tra gli indiziati alla partenza: e se a inizio ritiro sembrava certo e imminente il suo addio, anche la fiducia di Allegri e il nuovo ruolo di play hanno portato il gallese a ritagliarsi uno spazio diverso. Comunque tutto bianconero.

LE DIFFICOLTA’ – Chiaro, poi il mercato ha fatto il resto. Non era semplice, e infatti non lo è stato, piazzare un giocatore con uno stipendio così importante. Otto milioni di euro, bonus compresi, anche alla Juve li prendono in pochi. Aggiungiamo le due annate non certamente al top della forma, i tanti infortuni, ed ecco che la situazione è ormai definita: Ramsey è un peso e in qualche modo la Juve dovrà pur sfruttarlo.

DALLA CONTINASSA – TS racconta che il 30enne gallese proverà a recuperare già per il Napoli, così da fungere da ricambio se la partita dovesse mettersi male. Sa di potersi rivelare utile e Allegri continua a fidarsi di lui. Altrimenti non l’avrebbe inserito in lista Champions, al contrario di Kaio Jorge e Luca Pellegrini.

fonte: ilbianconero.com