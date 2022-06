Ramsey ai saluti, possibile rescissione con la Juve

Juventus e Aaron Ramsey ai saluti. La storia del gallese in bianconero sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda, dopo tre stagioni deludenti, trascorse più infermeria che in campo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Addio Ramsey, la Juve rescinde il contratto

La Juve non lo considera più nel progetto. Allegri ci aveva provato a recuperarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sarà addio, le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. La società e l’entourage del gallese hanno riallacciato il dialogo. Il confronto è in corso per arrivare ad un’intesa che porti alla separazione definitiva. Il club vuole risparmiare i 14 milioni lordi dell’ultimo anno di stipendio, l’unica soluzione percorribile sembra la risoluzione del contratto. Per accettarla, però, Ramsey chiede una buonuscita.