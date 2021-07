Ramsey Tottenham, offerta ufficiale: le ultimissime

Ramsey Tottenham – C’è di nuovo la Premier nel destino di Ramsey? Non è un segreto che la Juventus aspetti e ascolti offerte per Aaron Ramsey, che però non sono ancora arrivate in maniera concreta. Sì, perché i bianconeri hanno deciso di vendere il gallese, che dopo due anni in bianconero proprio non ha convinto.

Ramsey Tottenham, pronta l’offerta

Acquisito a zero, era considerato prezioso per Maurizio Sarri, ma tra infortuni e una continuità mancata non è riuscito ad imporsi. Ha ancora altri due anni di contratto con la Juventus con lo stipendio stagionale di oltre 7 milioni, ma resta più che in uscita. La Juve vorrebbe occupare la sua casella con l’occasione Pjanic, ma per ora aspetta la cessione.

Federico Cherubini è impegnato a trovare delle soluzioni per lui e forse un aiuto gli arriverà da Fabio Paratici. Ramsey è ancora un profilo appetibile, soprattutto in Premier League. E all’orizzonte spuntano il Wolverhampton e il Tottenham di Fabio Paratici, come spiega la Gazzetta. Ramsey resta con le valigie pronte, nonostante sia tornato oggi.

fonte: ilbianconero.com