Raspadori alla Juve al posto di Dybala: può arrivare

Paulo Dybala la sua partita la giocherà a metà settimana. Aspettando di tornare protagonista in campo – dopo l’ultimo affaticamento muscolare punta il Villarreal (16 marzo) -, tra mercoledì e giovedì andrà in scena il secondo tempo del tormentone contratto.

Dopo parole, gesti e messaggi più o meno cifrati, l’agente del numero 10 argentino incontrerà la dirigenza bianconera a Torino. Jorge Antun ascolterà la nuova proposta della coppia Arrivabene-Cherubini.

Un’offerta sicuramente più bassa rispetto agli 8 milioni più 2 di bonus di cui le parti avevano discusso in autunno. «Sono dispiaciuto che Dybala si sia fermato di nuovo – ha ribadito Massimiliano Allegri nel post Spezia -, fortunatamente non è niente di grave. Spero di averlo per il Villarreal. Il contratto è una questione che gestisce la società, di certo le sue qualità tecniche non sono in discussione».

I dirigenti juventini, in caso di fumata nera con la Joya, non si fermeranno a DV7 in attacco. Da un lato sono in contatto con l’Atletico Madrid per confermare Alvaro Morata (si punta a uno sconto sui 35 milioni previsti per il riscatto), ma dall’altro continuano i movimenti sotto traccia per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il campione d’Europa degli emiliani, in gol anche ieri contro il Venezia (28 presenze, 9 reti e 4 assist stagionali), convince sotto tutti i punti di vista.

