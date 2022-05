Raspadori-Juve, il Sassuolo fa il prezzo

Con Kean fuori e Morata in bilico, la Juventus avrebbe spazio per un nuovo innesto nel reparto offensivo. Come raccontano i quotidiani specializzati, il posto potrebbe essere occupato da Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Affare Raspadori, il Sassuolo fa il prezzo

Il Sassuolo non ha necessità di cedere Raspadori, che piace molto alla dirigenza della Juventus: i dirigenti sono rimasti colpiti non solo dalle qualità tecniche ma soprattutto dalla maturità del talento.

Raspadori ha un contratto fino al 2024 e la valutazione parte da una base di 30 milioni. La strategia? Pagamento dilazionato e suddiviso in più tranches, come per l’affare Locatelli. E l’ipotesi di una contropartita tecnica non entusiasma l’amministratore delegato Giovanni Carnevali.