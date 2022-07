Ravanelli: “La Juve ha chiuso due super colpi! Allegri l’uomo giusto”

Ravanelli parla della Juve e dei colpi Pogba e Di Maria – Intervenuto a margine del Premio FairPlay Menarini, l’ex giocatore bianconero Fabrizio Ravanelli ha parlato anche di alcuni dei temi più attuali in casa Juve.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW: “Questo è il momento della Juve, che sta centrando colpi importantissimi. Di Maria e Pogba sono giocatori di altissimo livello, da tutti i punti di vista, che anche in Champions ti possono portare qualcosa in più. La loro esperienza e la loro personalità rappresenteranno un valore aggiunto per i bianconeri”.

Ravanelli sulla nuova Juve di Allegri



E su Allegri: “Secondo me sì, è Max la persona giusta. Non possiamo dimenticare cos’ha fatto la Juve dei suoi cinque scudetti. Lo scorso anno gli è stata data una squadra non proprio omogenea in tutti i reparti. Ha giocato quasi sempre con 12-13 giocatori, con tanti infortunati e altrettanti impegni ravvicinati. Quest’anno ci sarà tempo per formare una Juve all’altezza e Allegri è senza dubbio l’uomo giusto per tornare a vincere il campionato, oltre a lottare in Champions”.



Infine un commento su Vlahovic: “Dusan è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e ha dei margini di miglioramento incredibili. Alla Juve hai più responsabilità e compiti diversi, cosa che può pesare un po’ all’inizio, ma secondo me già da quest’anno Dusan farà tante reti e potrà tornare a lottare per la classifica cannonieri”.