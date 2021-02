Real Madrid Marcelo – Un colpo alla Dani Alves. La Juve ci pensa e valuta. ​Sì, perché Marcelo dirà addio al Real Madrid tra qualche mese. Un’avventura arrivata al capolinea, con un contratto in scadenza nel 2022 che non cambierà un destino ormai segnato.

Dopo 13 anni e mezzo a Madrid, Marcelo è destinato ad andarsene, perché 828′ in 10 presenze sono troppo pochi per uno come lui. Il Real Madrid non gli ha proposto il rinnovo del contratto, perché è sacrificabile e in estate potrebbe lasciare la Spagna a prezzo di saldo o addirittura gratis. Tra i club interessati c’è la Juventus.

Real Madrid Marcelo, ecco cosa sta succedendo

VALUTAZIONI – Il suo profilo è stato attentamente valutato da Paratici la scorsa estate, ma la trattativa è stata frenata dai costi. Ecco, la Juve a giugno ci riproverà, ma a una condizione: deve abbassarsi l’ingaggio, attualmente vicino a 8 milioni di euro netti.

Alla Juve piace l’idea di inserire nel gruppo un giocatore vincente, in grado di alzare il livello di qualità e di personalità, proprio come successo nel 2016 con Dani Alves. Marcelo sogna di ritrovare Ronaldo, la Juve aspetta per muoversi.

marcelo-real-madrid-2021

fonte: ilbianconero.com